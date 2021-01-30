تحذير من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد اليوم السبت، حيث تتعرض البلاد لموجة من الأمطار خلال تلك الفترة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، بنسبة 40% تقريبا، يصاحبها نشاط حركة الرياح، تصل لـ22 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية، كما توقع الخبراء أن يكون نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري في بعض الأحيان، تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية.

تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة قد حذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحرارة على معظم الأنحاء خلال أمس الجمعة واليوم السبت، على أن تعاود الزيادة مرة أخرى ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء، ليسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا صباحا، وشديد البرودة على القاهرة والوجه البحري ليلا، ومعتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة صباحا، شديد البرودة على السواحل الشمالية ليلا.

كما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة صباحا، بارد على جنوب سيناء ليلا، ويكون طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة صباحا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا، على أن يكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة صباحا، وصقيع على المزروعات وسط سيناء ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 20 11

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 20 06

بورسعيد 21 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 09

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 12

نخل 18 06

نويبع 20 14

طابا 18 12

كاترين 16 02

الطور 21 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 07

قنا 22 07

الأقصر 22 09

أسوان 23 08

إدفو 23 08

أبوسمبل 23 10

الوادي الجديد 20 04

شلاتين 23 16

أبورماد 22 16

حلايب 21 17

رأس حدربة 21 17