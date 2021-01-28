انخفاض ملحوظ.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 29-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقاطعة، ومتوسطة على مناطق من المنوفية والشرقية على فترات متقطعة، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح واسكندرية.

وكشفت الهيئة، في بيان لها، عن تفاصيل طقس الجمعة، الذي سيكون مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ التدابير اللازمة كافة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ويسود طقس مائل «للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وللدفء على جنوب سيناء»، دافئ على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، ويرتفع الموج فيه من مترين إلى 3.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 17 10

الإسكندرية 17 11

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 17 11

السلوم 16 10

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 17 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 17 10

نخل 16 03

نويبع 19 15

طابا 19 12

كاترين 14 04

الطور 16 11

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 17 08

بني سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 19 07

الأقصر 20 08

أسوان 20 08

إدفو 20 08

أبوسمبل 20 09

الوادي الجديد 19 03

شلاتين 22 16

أبورماد 22 16

حلايب 21 17

رأس حدربة 21 17