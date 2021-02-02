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محمود مسلم

«الداخلية» تحصّل 702 ألف جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

ضبط 14169 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

كتب:

الوطن
10:39 ص | الثلاثاء 02 فبراير 2021
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14169 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14043 شخصًا المقدرة بـ702 ألف و150 جنيهًا، وتحرير محاضر لـ126 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وجرى تحرير 595 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 196 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1514 أرجيلة.

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