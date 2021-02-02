مصرع مزارع سقط من أعلى نخلة أثناء تقليمها بسوهاج

لقي مزارع مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة، أثناء تقليمها بقرية عنيبس دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها داخل مصرف مائي أمام منزلها بدائرة مركز طهطا.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول «فاروق. م»، 66 سنة، عامل ويقيم بناحية عنيبس دائرة المركز «جثة هامدة» إثر سقوطها من علو، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال نجله «السيد فاروق» 35 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تسلق والده لنخله لتقليمها بأرضه الزراعية اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

غرق طفلة في طهطا

كما تبلغ لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام، بوصول الطفلة «سمية عمران» 8 سنوات، تقيم بناحية شطورة دائرة المركز «جثة هامدة» إثر حادث غرق، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، بسؤال والدها «عمران. ع»، 40 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلته سقطت داخل مصرف مياه مجاور للمنزل مما أدى إلى غرقها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب تحريات المباحث، لعدم وجود شبهة جنائية.