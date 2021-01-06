عاجل.. مصرع وإصابة 9 مواطنين في تصادم بصحراوي سوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى نقل ثقيل، قبل قليل، على طريق "سوهاج – البحر الأحمر"، حيث تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى اخميم، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من علي الطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغ عن حدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل عند منطقة الكيلو 30 على طريق البحر الأحمر، بدائرة مركز اخميم، ونتج عن الواقعة مصرع كل من "ناصر حامد عبد العظيم"، 40 سنة، و"مطاوع رضوان مطاوع"، 59 سنة، و"فادى نبيل إسرائيل"، 19 سنة، و"ربيع عبد العظيم ربيعي فراج"، 58 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة السويس.

كما أصيب في الحادث كل من "سعيد حامد عبد العظيم"، 37 سنة، و"رجب عبد اللطيف شعبان"، 53 سنة، وكلاهما مصاب بغيبوبة، و"عبد العليم أبو الحمد عبد العليم"، 25 سنة، و"عمرو البدري محمد"، 31 سنة، وكلاهما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد رياض أحمد"، 23 سنة، بسحجات وكدمات، وجميعهم يقيمون بالسويس.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، بينما جرى التحفظ على جثث المتوفين في مشرحة مستشفى اخميم، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.