حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 5 أطنان ملح فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1199 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (4,220 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية – 1000 عبوة زيت طعام - 7900 عبوة مستلزمات طبية من كحول طبي – وكمامة دون مستندات مجهولة المصدر) وتشكّل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسؤول عن محل بمحافظة القاهرة.

كما ضبط (1,2 طن سكر تمويني و1920 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تمّ تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء) بحوزة مالك محل بدال تمويني بالقاهرة.

وتمّ ضبط (5 أطنان ملح طعام دون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وجرى ضبط (2,4 طن منظفات صناعية دون بيانات بحوزة (مالك محل للمنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.

وضبط أيضًا (2270 قطعة غيار سيارات دون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لقطع غيار السيارات دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط كذلك (11 ألفًا و750 لتر مواد بترولية – بنزين 80 – سولار قدرت قيمتها بـ76 ألفًا و637 جنيها تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة) بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة.