تعاون بين «الإنتاج الحربي» والقطاع الخاص لتصنيع لوحات كهربائية

شهد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة «السويدي» للصناعات الهندسية والشركة العربية للصناعة والتجارة.

ووقع البروتوكول محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للصناعات الهندسية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعة والتجارة والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ الهدف من توقيع البروتوكول هو التعاون في مجال تصنيع وتركيب اللوحات الكهربائية (ضغط منخفض ومتوسط) وكشافات الإنارة ومد وتركيب الشبكات الكهربية وذلك من خلال إقامة مصنع بإحدى الشركات التابعة للوزارة لهذا الغرض، مؤكّدًا إيمان الوزراة بدور القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة، والذي يؤكّده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يعد شريكاً مهما في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وتم الإشارة إلى حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الشركات المحلية والعالمية بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة.

من جهته، أوضح محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للصناعات الهندسية، أنَّ «السويدي للصناعات الهندسية» هي إحدى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيـع وتركيــب اللوحــات الكهربائيــة وكشافــات الإنــارة ومدّ وتركيب الشبكات الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط والعالي، والشركة العربية للصناعة والتجارة متخصصة في مجال الحلول الكهربائية وتصنيع الكابلات ولوحات التحكم، مشيداً بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر، مشيراً إلى أنَّه بموجب البروتوكول سيتم تنظيم التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا للمنتجات التي يتم تصميمها وإنتاجها.

بدوره، أكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامـي لوزير الدولــة للإنتــاج الحربي والمتحـدث الرسمي للوزارة، أنَّ وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركاتها ووحداتها التابعة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ككل.