«علقة موت» لـ3 لصوص في جزيرة بقنا: حاولوا سرقة تروسيكل «صور»

ضبط أهالي قرية جزيرة مطيرة، في مركز قوص بمحافظة قنا، 3 أشخاص في أثناء محاولتهم سرقة «تروسيكل»، من أمام أحد المنازل بالقرية.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة قوص، جنوب قنا، العميد جمال سليمان، يفيد تمكن الأهالي بقرية جزيرة مطيرة، دائرة المركز، من ضبط 3 أشخاص؛ لاتهامهم بمحاولة سرقة «تروسيكل».

وتبين بحسب التحريات، أن اللصوص في أثناء محاولتهم سرقة «تروسيكل» ملك مواطن بسيط، كشفهم أحد الأهالي، وبلغ أفراد أسرته وبعدها خرج المواطنون، وحاول اللصوص الهروب، لكنهم حاصروهم، وتبين أنهم 3 شباب في عمر من 18 إلى 22 سنة، ووثقوا في أحد أعمدة القرية.

وبعد ربطهم بأحد الأعمدة الكهربائية، وتأكد المواطنين أنهم غرباء، وليسوا من القرية، وتبين أنهم دخلوا بهدف سرقة الدرجات النارية، انهالوا عليهم بالضرب، حتى أحدثوا بهم إصابات وكدمات متفرقة في جسدهم.

وقال أحد الأهالي، إن المواطنين طلبوا الشرطة للصوص، وأتت بعد وقت قليل من طلبها وأمسكت بهم، وأدخلوهم سيارة الشرطة، وحررت محضرا ضدهم، كما طلبت صاحب «التروسيكل» وشخصين من الأهالي، واستجوبتهم حول الواقعة، وجاري عرض اللصوص على النيابة العامة، في مركز قوص لاستكمال التحقيقات.

وأضاف أن شباب القرية لقنوا اللصوص «علقة موت» حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الدخول الجزيرة للسرقة، مشيرا إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى لضبط لصوص بالقرية: «ضبطنا لصين يسرقون معيز من قبل».