معابد أبوسمبل تنظم جولات افتراضية لطلاب المدارس الثانوية

فى تجربة جديدة من نوعها، أطلقت معابد أبوسمبل الأثرية، عددا من الجولات الافتراضية لطلاب المرحلة الثانوية من محافظات مصر، عبر منصة إلكترونية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

شارك فى هذه الجولات الافتراضية نحو 170 طالباً من المرحلة الثانوية بمدارس تمثل محافظات الدقهلية ودمياط والقليوبية، تمكنوا من خلال الدخول عبر المنصة الإلكترونية «Teams» من منازلهم، المشاركة فى الجولة الافتراضية داخل معابد أبوسمبل الأثرية جنوب أسوان، والتى قدمها الأثرى أحمد مسعود حسان، كبير مفتشى معابد أبوسمبل، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة بأسوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن هذه الخطوة تأتى انطلاقاً من الدور التعليمى والثقافى للمواقع الأثرية بوزارة السياحة والآثار، باعتبارها ساحات للمعرفة، وكمؤسسات تعليمية غير رسمية تلعب دوراً عظيماً فى تنمية المجتمع المصرى بما يتماشى مع تطورات العصر الحالي، وحيث أثبتت الكثير من الدراسات العلمية التأثير الكبير للزيارات الميدانية للمواقع الأثرية على نواتج التعلم لدى الطلاب والمدرسين.

يذكر أنه في يوم 22 من شهر فبراير الجاري، تستقبل قاعة قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني في ظاهرة فريدة تبين مدى عظمة المصري القديم في الهندسة المعمارية.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن ظاهرة تعامد الشمس فريدة من نوعها، إذ يبلغ عمرها 33 قرنا من الزمان، جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان.

وأوضح «سعيد» أن هذه الظاهرة تحدث مرتين خلال العام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، احتفالا ببدء موسم الحصاد، والأخرى 22 فبراير، احتفالا بموسم الفيضان والزراعة.