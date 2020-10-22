انتهاء ظاهرة تعامد الشمس على رمسيس بـ"أبو سيمبل" بحضور 390 زائرا

انتهت منذ قليل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبده بمدينة أبو سمبل السياحية والذي يقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، وذلك وسط إجراءات احترازية حيث ارتدى عدد كبير من الزائرين سواء المصريين أو الأجانب الكمامات، بالإضافة إلى القياس الحراري للزوار قبل دخولهم لمعبدي رمسي الثاني ونفرتاري، والظاهرة تستمر لمدة 20 دقيقة، وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مدينة أبو سمبل السياحية لحضور الظاهرة.

حضر الاحتفالية 160 سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، و 230 زائر مصري وعربي ، وانطلقت الظاهرة فى الساعة 5.55 صباح اليوم الخميس لمدة 20 دقيقة

وفي تصريحاته الصحفية أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، إن الشمس تعامدت علي وجه رمسيس الثاني صباح اليوم الخميس مع الشروق مباشرة لتعلن بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين ، مشيراً إلى أن الشمس تتعامد علي وجه رمسيس الثاني باعتبارها ظاهرة كونية ولكن بدون أي مظاهر احتفالية هذا العام فلا توجد فرق الفنون الشعبية داخل صحن المعبد أو أسواق مدينة أبو سمبل السياحية كما كان فى الاحتفالات الماضية وذلك مراعاة للتباعد الاجتماعي وكإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأوضح مدير آثار أسوان والنوبة، إن مظاهر الاحتفالات اقتصرت على عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بالصعيد داخل قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظة.