بعد 11 جراحة فاشلة.. حورية فرغلي في غرفة العمليات بأمريكا لإنقاذ أنفها

أكد مصدر لـ«الوطن»، أن الفنانة حورية فرغلي دخلت غرفة العمليات، قبل قليل، داخل أحد المستشفيات بولاية شيكاغو الأمريكية، لإجراء جراحة إصلاح أنفها في محاولة أخيرة لاستعادة شكلها الطبيعي.

وقال المصدر، إن الطبيب الأمريكي المشرف على حالة حورية فرغلي، أبلغها أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في الأنف بعد إجرائها لـ 11 جراحة سابقة.

وأضاف أن حورية فرغلي تضع آمالاً كبيرة على هذه العملية الجراحية في استعادة شكلها الطبيعي الذي أطلت به على الجمهور في فيلم «كلمني شكراً» قبل 11 عاما.

وكانت حورية فرغلي قد أبدت تخوفها الشديد من العملية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مناشدة جمهورها بالدعاء لها بنجاح الجراحة لتستطيع التنفس بشكل طبيعي، واستعادة حاستي الشم والتذوق.