انقلب السحر على الساحر.. اتهمت طليقها بتبديد العفش فأودع بخزينة المحكمة

أقامت دعوى قضائية تتهم فيها طليقها بتبديد قائمة المنقولات «عفش الزوجية»، بعدما رفضت استلامه زاعمة أنه لا يخصها، ليرمي طليقها الكرة في ملعبها مرة أخرى ويطلب من المحكمة هو الآخر بإيداع «عفش الزوجية» بخزينة المحكمة، وهو ما حدث بالفعل حيث جرى إيداعه بعد عرضه على رجال القضاء بمركز الشرطة في محضر رسمي، وينتهي نزاع دام لقرابة العامين.

وقضت محكمة البرلس الجزئية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد عبدالقوي، وسكرتارية يوسف الخيش، ومرضي مسعد، بقبول دعوى عامل، بإيداع منقولات الزوجية الخاصة بطلقيته، خزينة المحكمة ، وذلك في القضية رقم 7819 لسنة 2019، جنح مركز شرطة البرلس.

وتبين أن« إ.ب.م»، ربة منزل، أقامت الدعوى رقم 7819 لسنة 2019، جنح مركز شرطة البرلس، ضد طليقها« ي.ز.ف»، عامل، تتهمه فيها بتبديد منقولات الزوجية «عفش الزوجية»، طالبة منه قائمة المنقولات، ليطلب الزوج من المحكمة تمكينه من عرض المنقولات على الشاكية أمام مركز شرطة البرلس، لإثبات عدم صحة ادعاء طليقته، حيث أرسلت المحكمة خطاباً رسميا لمركز شرطة البرلس، يطالب بالتصريح للعامل المشكو في حقه بعرض المنقولات الزوجية، على صاحبة الدعوى، والتي تحتوي على أجهزة كهربائية، ومنزلية، والأثاث، وغيرها من منقولات جرى تدوينها في قائمة الزوجة، تمهيدًا لاستلامها.

وخلال عرض المنقولات الزوجية، رفضت الزوجة التي أقامت الدعوة استلامها، بزعم أن تلك المنقولات ليست خاصة بها، على الرغم من ذكرها في القائمة، وعلى إثر ذلك حرر المحضر رقم 15 / 6 لسنة 2020 أحوال مركز شرطة البرلس، جرى إثبات فيه العرض.

وتبين من أوراق القضية أن الزوجة صاحبة الدعوى، أنه بعد رفض السيدة استلام المنقولات تقدم وكيل الزوج بطلب لقاضي الأمور المستعجلة، بعد العرض بثلاثة أيام لإبراء ذمة موكله، وإيداع المنقولات بمكان مناسب تحدده المحكمة، ما قوبل بالرفض، فيما جرى تقديم تظلم لقيد دعوى مدني مستعجل البرلس برقم 11 لسنة 2020، وبناء عليه صرحت المحكمة بإيداع المنقولات في خزينة محكمة البرلس، لينقلب السحر على الساحر وتبدأ الزوجة في سلسلة طويلة من الإجراءات لكي تتمكن من استلام عفشها.