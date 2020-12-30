جنايات كفر الشيخ تقضي ببراءة معلم من الإتجار في الحشيش

واقعة غريبة شهدتها محكمة جنايات كفر الشيخ، حيث فوجئ رئيس المحكمة بوجود مُعلم أجيال شهير بالمحافظة، يدعى "محمد.ح" يظهر عليه الوقار، ورغم كبر سنه لم يتمكن من إيقاف دموعه التي كانت تنهمر بغزارة مترقبًا مصيره، بعدما تم إلقائه خلف القضبان لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

وطلبت المحكمة من محامي المتهم محمود أبو زيد، تقديم مرافعته خلال الجلسة، فتقدم الدفاع إلى المنصة وقال: "مش معقول يكون معلم كنت في يوم من الأيام تلميذه، وتتلمذ على يديه محامين، ومهندسين، وأطباء، ويكون مصيره الوقوف في القفص مع متهمين حقيقيين، رغم انه لا توجد لديه أي سابقة إجرامية، هل من العدل أن يكون تكريمه بهذا الشكل".

جلس المحامي، وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة ببراءة المعلم "فني معمل أول بمدرسة في البرلس"، من التهمة المنسوبة إليه، بالاتجار في الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين صالح، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وذلك في أحداث القضية رقم 12027 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1427 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.