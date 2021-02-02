المطاعم السياحية: إيراداتنا في العام الماضي تعادل ربع ما حققناه بـ2019

قال هشام وهبة عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الإيرادات التي حققتها المطاعم السياحية خلال العام الماضي، تمثل نحو 25% من الإيرادات التي حققتها خلال عام 2019.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المنشآت السياحية فقدت نحو 75% من زبائنها خلال العام الماضي، نظرا لظروف جائحة كورونا، التي فرضت ظروف تشغيلية صعبة، منها استقبال الزبائن بنسبة 50% فقط من السعة الاستيعابية للمنشآة، فضلا عن مواعيد فتح وغلق المطاعم إضافة إلي منع تقديم الشيشة بالكافيتريات والمطاعم.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت على المنشآت والمطاعم السياحية خلال عام 2020، إلا أنها حافظت على العمالة الموجودة لديها، موضحا أن المطاعم منذ عودتها لاستقبال الزبائن يوليو الماضي، لا تحقق أية أرباح حيث أن إيرادتها تكفي بالكاد لدفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين.

وأوضح وهبة، أن إصرار الغرفة على التقدم أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، بطلب إعادة تقديم الشيشة بالمطاعم يعود لسببين، الأول أن السعودية والإمارات وهما من الدول المهتمين الإجراءات الصحية، سمحتا بتقديم الشيشة بالمطاعم دون أدنى مشكلة والآخر أن 90% من رواد المطاعم بمصر تمثل الشيشة عامل جذب لهم، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية، اعتبرت الشيشة أحد عوامل نقل فيروس كورونا، ومنعت تقديمها بالمقاهي والمطاعم.

وهبة: الصيف سيشهد زيادة في إقبال المواطنين والسياح على المطاعم السياحية

وتوقع وهبة، أن يشهد الصيف المقبل عودة الحركة إلي المطاعم بنسبة أكبر مما هي عليه حاليا وذلك لان السياحة العربية ستبدأ في القدوم لمصر بداية من شهر مايو المقبل، كما أن بدء تطعيم المصريين بالامصال المضادة لفيروس كورونا سيجعلهم يجتازون حاجز الخوف ويعودون لتناول الغذاء بالمطاعم السياحية من جديد.

وأوضح وهبة، أنه منذ بداية العام الجاري فقد تم منع تقديم الفقرات الفنية بالمطاعم وذلك لمنع أية فعاليات قد تؤدي إلى ازدحام او تكدس يساعد على انتقال الفيروس، مشيرا إلى انه حال انتهاء جائحة كورونا قريبا -إن شاء الله- فإن الغرفة ستطلب على الفور إعادة تشغيل الديسكوهات ومسارح الممنوعات وأيضا إعادة تقديم الشيشة فضلا عن المطالبة بعودة مواعيد فتح وغلق المطاعم لما كانت عليه قبل كورونا.