السياحة: حافظنا على التواصل مع السائحين بكورونا بـ«الجولات الافتراضية»

قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إنّه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أغلقت الأماكن السياحية بمصر والعالم كله، بينما استغلت وزارة السياحة والآثار، الاستفادة من الوضع، واستمرار الصلة مع الزوار، وجرى إطلاق مبادرة «استمتع بمصر من البيت» على موقع الوزارة، والتي ضمّت جولات افتراضية لمواقع أثرية مختلفة، سواء إسلامية أو قبطية أو يهودية، لعكس التنوع الذي يحتويه التاريخ المصري على الفترات الزمنية المختلفة، وكان هناك جولات إرشادية يجريها مرشدين سياحيين متخصصين بلغات مختلفة، للحفاظ على التواصل مع الزوار حتى تظل مصر بأذهانهم.

الجولات الافتراضية متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، على شاشة «DMC»، أنّ الجولات بصريا يستطيع أي أحد تجربتها، ومتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أنّه جرى إتاحة مسارات الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية، وترجمة الأفلام التي تعرض على الشاشات بلغة الإشارة، إضافة للبروشورات أو المطويات التي تحتوي على معلومات عن الموقع أو المتحف يتم توفيرها بطيقة برايل، لأن الهدف هو التطوير والإتاحة لكل الفئات.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت اليوم عن الدفع بـ8 قطارات مكيفة إضافية لدعم السياحة الداخلية في الأقصر وأسوان، حيث تنطلق من القاهرة والإسكندرية باتجاه المعالم السياحية بالأقصر وأسوان، وذلك حتى 5 مارس المقبل، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، على أن يكون الـ8 قطارات الإضافية، ومواعيد وصولها والعودة من وإلى القاهرة والأقصر وأسوان، كما يلي:

1. قطاران رقم 1936 - 1937 (القاهرة - أسوان) والعكس، حيث تقوم من القاهرة 6.50 مساء لتصل أسوان 6.55 صباحا اليوم التالي، وتقوم من أسوان 3 عصرا لتصل القاهرة 3.25 عصرا اليوم التالي.

2. قطاران vip رقم 2014 - 2015 (القاهرة ـ أسوان) والعكس، حيث تقوم من القاهرة 9 مساء وتصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 4 عصرا وتصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالي.

3. قطاران روسي رقم 1118 - 1119 (القاهرة ـ أسوان) والعكس، حيث تقوم الرحلة من القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء اليوم ذاته، وتقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

4. قطاران مكيف رقم 1938 - 1939، حيث تقوم الرحلة من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالي.