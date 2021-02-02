تشغيل 8 قطارات إضافية لدعم السياحة في أسوان حتى 5 مارس

تدفع هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير الحالي، بـ8 قطارات مكيفة إضافية لدعم السياحة الداخلية في الأقصر وأسوان، حيث تنطلق من القاهرة والإسكندرية باتجاه المعالم السياحية بالأقصر وأسوان، وذلك حتى 5 مارس المقبل، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أنّ الهدف من الدفع بقطارات إضافية مكيّفة للأقصر وأسوان هو دعم السياحة الداخلية بهما.

وأوضح رسلان، لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد أي قرار في الوقت الحالي بزيادة أسعار تذاكر القطارات، والهيئة تعمل في المقام الأول على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة عملتا على زيادة عدد الرحلات اليومية وتقليل الأعطال.

ونوه رسلان، بأنّ الهيئة تنفذ بشكل يومي جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات العاملة وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنّ ارتداء الكمامات الطبية من قبل المواطنين إجباري وضروري أثناء استقلالهم القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا.

وتابع رسلان، أنّ هناك محاضر فورية تتم لجميع الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وهناك وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات لتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقله له لتلقي العلاج اللازم للتعافي من كورونا.

وترصد «الوطن» الـ8 قطارات الإضافية، ومواعيد وصولها والعودة من وإلى القاهرة والأقصر وأسوان، كما يلي:

1. قطاران رقم 1936 - 1937 (القاهرة - أسوان) والعكس، حيث تقوم من القاهرة 6.50 مساء لتصل أسوان 6.55 صباحا اليوم التالي، وتقوم من أسوان 3 عصرا لتصل القاهرة 3.25 عصرا اليوم التالي.

2. قطاران vip رقم 2014 - 2015 (القاهرة ـ أسوان) والعكس، حيث تقوم من القاهرة 9 مساء وتصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 4 عصرا وتصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالي.

3. قطاران روسي رقم 1118 - 1119 (القاهرة ـ أسوان) والعكس، حيث تقوم الرحلة من القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء اليوم ذاته، وتقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

4. قطاران مكيف رقم 1938 - 1939، حيث تقوم الرحلة من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالي.