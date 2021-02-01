السكة الحديد تدعم السياحة الداخلية في الأقصر بـ8 قطارات إضافية

تبدأ هيئة السكة الحديد، من الغد وحتى 5 مارس المقبل، الدفع بـ8 قطارات مكيفة إضافية لدعم السياحة الداخلية في الأقصر وأسوان، حيث تنطلق القطارات من القاهرة والإسكندرية باتجاه المعالم السياحية بالأقصر وأسوان.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة تعمل دائما على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنّ الهدف من الدفع بقطارات إضافية للأقصر وأسوان، هو دعم السياحة الداخلية، كما أنّ قطارات الهيئة العاملة تخضع لصيانات دورية لمنع الأعطال.

وأضاف رسلان، لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تواصل العمل الجاد لتنفيذ مشروعات تطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحا أنّ العربات الروسية الجديدة ساعدت على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافر.

وتابع رسلان، أنّ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم بصورة شبه يوميا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب: «على الجميع داخل المحطات والقطارات، الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا»، لافتا إلى أنّ حركة القطارات منتظمة على خطوط السكك الحديدية ولا يوجد ما يعيق حركة التشغيل.

وترصد «الوطن» الـ8 قطارات الإضافية، ومواعيد وصولها والعودة من وإلى القاهرة والأقصر وأسوان، كما يلي:

1. قطاران رقم 1936 - 1937 (القاهرة - أسوان) والعكس، حيث تقوم من القاهرة 6.50 مساء لتصل أسوان 6.55 صباحا اليوم التالي، وتقوم من أسوان 3 عصرا لتصل القاهرة 3.25 عصرا اليوم التالي.

2. قطاران vip رقم 2014 - 2015 (القاهرة ـ أسوان) والعكس، حيث تقوم من القاهرة 9 مساء وتصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 4 عصرا وتصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالي.

3. قطاران روسي رقم 1118 - 1119 (القاهرة ـ أسوان) والعكس، حيث تقوم الرحلة من القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء اليوم ذاته، وتقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

4. قطاران مكيف رقم 1938 - 1939، حيث تقوم الرحلة من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالي.