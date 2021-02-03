«الإسكان الاجتماعي» توضح رسالة «العميل ليس في مرحلة شركة الاستعلام»

عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، يتسابق عدد كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح المعلن.

وتطرح الوزارة عددا كبيرا من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بشروط معينة ينص عليها الصندوق ضمن كراسة الشروط.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وعقب انتهاء فترة الحجز ورفع المستندات على الموقع الإلكترونى، يزور عدد من المواطنين الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، للاستعلام عن حالة الملف، وإلى أين وصل.

ولكن أحيانا تظهر رسائل للعملاء عند زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، لمتابعة حالة ملفهم، لم يستطيعوا فهمها، ليقوموا بتداولها على جروبات الإسكان الاجتماعي، بمواقع التواصل الاجتماعي، ليستفسروا عما تعنيه هذه الرسالة.

ومن ضمن تلك الرسائل التى ظهرت لبعض المواطنين المتقدمين للحجز، عند الاستعلام، رسالة «العميل ليس فى مرحلة شركة الاستعلام».

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن رسالة «العميل ليس فى مرحلة شركة الاستعلام» التى قد تظهر للبعض أثناء عملية الاستعلام عن ملف التقديم الخاص به، تكون نتيجة دخول العميل على الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين، وذلك عند محاولة تقديم طلب على «خدمة طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام»، في حين أن ملف العميل غير مدرج بمرحلة شركات الاستعلام حاليا.

أي أنها تظهر عند دخول العميل على الموقع الإلكترونى للصندوق، لتقديم طلب متابعة ملفه في شركة الاستعلام، ويكون الملف في مرحلة أخرى، سواء كان فى مرحلة الانتظار، أو مرحلة تأجيل الأولوية، أو أن الملف مازال عند البنك وفى مرحلة الدراسة الائتمانية، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى للصندوق.