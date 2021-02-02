بعد القبض عليه.. قانوني يوضح عقوبة مالك «عقار الدائري» المحترق

لعدة أيام متواصلة، ظلت النيران مشتعلة في عقار الهرم، الواقع بالقرب من الطريق الدائري، بعدما حاولت الحماية المدنية السيطرة عليه دون جدوى، وذلك بسبب وجود مخزن أحذية أسفله تعود ملكيته لصاحب العقار، الأمر الذي أدى إلى تفحم عدد من الشقق.

وألقت قوات الأمن القبض على مالك العقار، عقب ساعات قليلة من وقوع الحادث، بعد أن أصدرت النيابة العامة أمرا بضبط مالك العقار وصاحب المخزن أسفله.

العقار دون ترخيص ويفتقد وسائل السلامة

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، في وقت سابق، أنّ العقار المنكوب المكون من 14 طابقا، تم بناؤه دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، وأفادت تحريات المباحث بأنّ المادة التي تستخدم في الكاوتش الخاصة بالأحذية، بالإضافة إلى عدم وجود فتحات تهوية بالمخزن، ساعدا على اشتعال النيران بشكل مخيف وأعاقت عمل رجال الإطفاء، الأمر الذي أدى إلى وقوع الكارثة.

قانوني: يواجه تهمتين «بناء بدون ترخيص» و«تعريض حياه الآخرين للخطر»

الدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ القانون، أوضح أن صاحب العقار يوجه تهمتين، هما: البناء بدون ترخيص، وتعريض حياة الآخرين للخطر لعدم اتخاذه الإجراءات الاحتياطية خلال البناء أو اتباعه إجراءات السلامة الواجب توافرها في العقار، مشيرا إلى أن العقوبة القانونية، من المفترض أن تكون السجن من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى التعويض المادي.

وأضاف عبدالحليم لـ«الوطن»، أن عقوبة البناء بدون الترخيص وفقا للمادة 102 من قانون عام 2008، نص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».