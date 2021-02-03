أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-2-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن بالأسواق المحلية، اليوم الأربعاء عند نفس الأسعار منذ بداية الشهر الماضي، ولم يحدث تغيير ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وفقًا للغرفة التجارية ولما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومقارنة أسعارها بالأسواق المحلية.

بورصة الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

يتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بالمزارع بين 21 إلى 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا للكيلو ويتغير حسب كل منطقة.

ويتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي، بين 27 إلى 28 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا.

وقال عبدالعزيز، في حديثه لـ«الوطن»، إن سعر الجملة للبط الأبيض يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، كما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 36 إلى 37 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت بين 3 إلى 5 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 34.5 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا.

بورصة الدواجن بالسوق المحلي

وشهدت أسعار بورصة الدواجن ارتفاع على المستوى المحلي عن الأسعار الخاصة بالغرفة التجارية، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 28 إلى 31 جنيها.

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 36 إلى 38 جنيهًا، وفق عبدالعزيز، كما وصل سعر البانيه إلى 70 جنيها، وسعر الوراك سجل بين 36 إلى 40 جنيها، أما الدبابيس ما بين 38 إلى 39 جنيهًا.