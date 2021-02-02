أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في مصر

في مستهل معاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير، استقرت أسعار بورصة الدواجن بالأسواق المحلية، عند نفس الأسعار منذ الشهر الماضي، وعلى الرغم من التصريحات السابقة من الغرفة التجارية بأن الأسعار التي تباع بها الدواجن، هي أقل من السعر العادل، إلا أن السعر الفعلي في الأسواق مرتفع للغاية.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، ووفقًا للغرفة التجارية ومقارنة أسعارها بالأسواق المحلية..

بورصة الدواجن اليوم وفقًا للغرفة التجارية

وقال الدكتور عبد العزيز السيد ئريس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح سعر البيع المعلن بالمزارع بين 21 إلى 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة.

أما سعر الكيلو جرام من الدواجن البدي، فقال «عبدالعزيز» إنها تتراوح بين 27 إلى 28 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 إلى 32 جنيهًا.

أما سعر الجملة للبط الأبيض فيتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنّ سعر الكتكوت يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما سعر كرتونة البيض فثبت عند 34.5 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

بورصة الدواجن بالسوق المحلي

أما على المستوى المحلي، شهدت أسعار بورصة الدواجن ارتفاع عن الأسعار الخاصة بالغرفة التجارية، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 28 إلي 30 جنيها، والدواجن البلدي ما بين 36 إلى 38 جنيهًا، أما سعر البانيه فوصل إلى 70 جنيها، وسعر الوراك سجل بين 36 إلى 40 جنيها، أما الدبابيس ما بين 37 إلى 39 جنيهًا.