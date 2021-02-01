دراسة إنشاء مجمع لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف في أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بخبير النظم الإقتصادية ومصمم إنتاج الدواجن بمركز البحوث الزراعية الدكتور أسامه زعتر، اليوم، في حضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واستعرض «زعتر»، المنظومة الحديثة للإنتاج بعيداً عن الوسائل البدائية لمشروعات ومزارع الدواجن للوصول لأعلى إنتاجية وتقليل الهادر من أمهات التسمين وبيض المائدة لسد إحتياجات المواطن الأسوانى من اللحوم البيضاء مع تحقيق التوازن المطلوب في أسعار السوق المحلي.

وأكد «زعتر» أن محافظة أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية لإنشاء مزارع الدواجن بنظام العنابر المغلقة الآمنة في ظل البيئة النظيفة الخالية من أي تلوث، بجانب الطقس الجاف والمعتدل مع قلة نسبة الرطوبة على مدار العام حيث أنه مستهدف تنفيذ مجمع ضخم لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه، وبإنتاج يصل إلى 4.8 مليون دجاجة سنوياً من خلال إنشاء 6 محطات داجنة تضم 24 عنبرا مغلقا حديثا.

من جانبه، وجه اللواء أشرف عطية إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتدشين هذا المشروع الحيوي بإجراءات عاجلة لسد إحتياجات السوق المحلى في مقدمتها تخصيص الأراضى اللازمة طبقاً لدراسة الجدوى الإقتصادية المتكاملة بواسطة إحدى الشركات الإستثمارية المتخصصة وهو الذى سيساهم في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني، لافتاً إلى أهمية توافر البنية الأساسية في الموقع الذى سيخصص لهذا المشروع ولاسيما شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق كمزايا نسبية لجذب المستثمرين للدخول في هذا المشروع الذى سيحقق أرباح للمستثمر وأيضاً للصالح العام لأهالى أسوان .