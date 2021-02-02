كورونا يراوغ.. طفرة جديدة بالسلالة المتحورة تقاوم المناعة: مثيرة للقلق

لا يزال فيروس كورونا يرواغ العالم، فكلما حاولت دول العالم التغلب عليه، سواء باللقاحات أو بإجراءات الإغلاق، يتحور الفيروس ويأبى أن ينهزم، محاولا سجن دول العالم في دائرة مغلقة.

واليوم كشف علماء تحورا جديدا لسلالة كورونا الجديدة، مثيرا للقلق، على حد وصفهم.

وأوضح العلماء أن فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا في ديسمبر الماضي، قد تعرض لطفرة جديدة مثيرة للقلق، يمكن أن تساعد الفيروس في مقاومة الجهاز المناعي للإنسان ومراوغة الأجسام المضادة.

وتم العثور على الفيروس المتحور للمرة الثانية في 11 عينة من حوالي 200 ألف عينة، تم تتبع تسلسلها الجيني وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

والتطور الجديد مثير للقلق، لأنه قد يعني أن المصابين سابقا يمكن أن يصابوا مرة أخرى، وكذلك يمكن أن يقلل ذلك من فعالية اللقاحات، لأن الفيروس يغير من شكله حتى لا تتعرف عليه الأجسام المضادة.

وأوضح مصدر، وفقا لـ«سكاى نيوز» أن التطور يُعني أن الفيروس قد عزز قدراته، ليس فقط في قدرته على إصابة الخلايا، بل أيضا على التغلب على جهاز المناعة.

ونوه المصدر، بأن لقاحات كورونا ستظل تحمي من العدوى الخطيرة والوفاة بالفيروس، ولكنها لن تؤدي لوقف انتشار الفيروس.

وفي السياق، أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بالسلالة المتحورة البريطانية لفيروس كورونا المستجدة (كوفيد-19) غربي نيجيريا.

وقال المدير العام للمركز «شيكوي إيكوازو»، حسبما ذكر راديو «أفريقيا 1» اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 5 حالات في ولاية «أوجون» وحالة أخرى في ولاية «كوارا» على عينات تم جمعها من قبل علماء من المركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا.

وأضاف الراديو، أن السلالة المتحورة ظهرت في بريطانيا وهو معروف بأنه أكثر عدوى وينتشر في 70 دولة على الأقل حول العالم.

وكان المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكد تسجيل 405 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين في البلاد.