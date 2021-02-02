طبيب يفسر إصابة شخصين بسلالتين من كورونا: مسار لتطوير جديد للفيروس

بينما يكافح العالم لتنفيذ عملية تطعيمات موسعة سريعا ضد فيروس كورونا، حتى سلك (كوفيد - 19) تحورا جديد لم يظهر من قبل، بعد أن فوجئ الأطباء في البرازيل التي تعد ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد وفيات كورنا، بظهور حالتين لديهما إصابة مزدوجة بكورونا، بتعرض كل منهما للإصابة بسلالتين من الفيروس في وقت واحد.

أكدت الفحوصات الطبية أنّ الحالة الأولى أُصيبت بسلالتي كورونا، اللتات تطورتا بشكل منفصل، ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما P.1 وP.2، والثاني أصيب بسلالتي P.2 التي ظهرت في البرازيل، وB.1.91 التي رصدت لأول مرة في السويد، وكانت أعراضهما خفيفة عبارة عن سعال جاف في الحالة الأولى وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية.

عز العرب: كورونا به آلاف التحورات والإصابة بسلالاتين ستتكرر

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الأمراض المعدية بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، قال إنّ فيروس كورونا حتى الآن له 7 سلالات وآلاف التحورات الناتجة عنه، موضحا أنّه حتى اللحظة لا يوجد لقاح مؤكد لديه القدرة على علاج فيروس كورونا بنسبة 100%، لذا ستظل بعض السلالات موجودة ما دام لا يوجد لقاح.

استشاري الأمراض المعدية: العلاج في اتباع البرتوكول العلاجي والعناية الفائقة

وأضاف عزب العرب لـ«الوطن»، أنّ التعرض للإصابة بسلالاتين مختلفتين في الوقت ذاته، يحدث نتيجة تلقي الشخص المصاب للفيروس أكثر من مرة في الوقت ذاته، ولكل منهم سلالة مختلفة، مشيرا إلى أنّ ذلك من المتوقع أن يحدث كثيرا الفترة المقبلة، نتيجة سرعة معدل ظهور السلالات الجديدة في الفترة الأخيرة مع عدم توافر لقاح فعال.

وتابع استشاري الأمراض المعدية، أنّ علاج تلك الحالة كما هو متعارف عليه بالالتزام بالبروتوكول الطبي، وزيادة العناية والاهتمام الطبي بتلك الحالة تحسبا لأي مضاعفات نتيجة وجود سلالتين مختلفتين في ذات الوقت، مشيرا إلى أنّ العدوى قد توّلد طفرات جديدة بسرعة أكبر مما كان يحدث، وسيكون مسارا تطوريا آخر للفيروس.