هاني الناظر: تخطينا ذروة الإصابات الجديدة بكورونا في مصر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إننا تخطينا مرحلة الذروة في الإصابات الجديدة بكورونا في مصر، ومع التمسك بالاجراءات الاحترازية، سيكون من المتوقع أن يحدث انخفاضات أكثر وأكثر في الإصابات الجديدة وأعداد الوفيات.

تخطينا مرحلة الذروة في الإصابات الجديدة بكورونا

وكتب رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «الحمد لله يمكننا القول الآن أننا تخطينا مرحلة الذروة في الإصابات الجديدة بكورونا في مصر، وبإذن الله لو استمرينا جميعا بالتمسك بالإجراءات الإحترازية كاملة واستمر هذا الجو الدافئ الرائع الفترة القادمة فإنه من المتوقع أن يحدث انخفاضات أكثر وأكثر في الإصابات الجديدة ويليها بالطبع انخفاض في أعداد الوفيات، أكثروا من الدعاء وتمسكوا بشدة بالإجراءات الاحترازية، وربنا كبير وكما كنت دائما ولازالت متفائل بالقادم بمشية الله تعالى».

حالات الإصابات الجديدة بكورونا على مستوى العالم تتناقص

وفي منشور آخر، أشار رئيس المركز القومي للبحوث سابقا إلى انخفاض حالات الاصابات الجديدة بكورونا علي مستوى العالم بشكل تدريجي، وهو مايعتبر نبأ سار، قائلا: «الأخبار الحلوة.. حالات الإصابات الجديدة بكورونا على مستوى العالم تتناقص تدريجيا وبشكل ملحوظ خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة طبقا للتقارير الدولية».

نيباه لم يظهر في مصر حتى الآن

وكان الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، قد قال إنّ فيروس نيباه الذي عاد للظهور مجددا، لم يظهر في مصر حتى الآن، ومصر خالية من فيروس نيباه حتى اللحظة: «نيباه غير موجود بأي مكان بالعالم باستثناء منطقة جنوب شرق آسيا بماليزيا وبمناطق قليلة حولها، والإصابات بهذا المرض محدودة ولم يتحول الأمر لوباء، الفيروس موجود بالفعل منذ وقت طويل، ومعظم هذه الفيروسات تكون موجودة لكنها موسمية وتنشط بأوقات محددة، مثل سارس وكورونا والإنفلونزا الموسمية والآسيوية».