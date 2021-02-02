رئيس اتحاد الدواجن الجديد: حماية صغار المنتجين على رأس أولوياتي

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن الجديد، عقب صدور قرار من وزير الزراعة بتعيينه، إنه سوف يعمل بنظام الفريق مع أعضاء الاتحاد لتطوير العمل وحماية المنتجين الصغار والكبار بغرض تطوير المهنة في الأساس.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه سيتم العمل أيضا مع كل أجهزة وزارة الزراعة وأجهزة الدولة المعنية، التي لها علاقة بصناعة الدواجن، لشرح أهمية القطاع الداجني لتوريد منتجات القطاع من الدواجن المحلية وبأسعار مناسب.

وأكد أنه سيعمل بشكل أساسي من خلال خطة موضوعه على تطوير أداء صغار المربين للارتقاء بمزارعهم وطرق إدارتها ومساعدتهم على الحصول على مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب ومتصاعد لتحقيق ربح مناسب يحقق طفرة في وقت قصير في الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وفيما يتعلق بالمستهلك، أكد أنه سيتم توفير لحوم الدواجن والبيض بسعر مناسب ايضا، مؤكدا أن هناك الكثير من المصاعب التي تواجه المستثمرين والمستهلكين كارتفاع أسعار الدواجن بشكل مفاجئ وسوف يتم وضع حلول عملية لها.

وتابع أنه سيعمل والفريق المعين من قبل وزير الزراعة على الارتقاء بالاتحاد ليصبح في قوة اتحاد الصناعات، وأهميته في أشهر معدودة، خاصة أن القرار الصادر من الوزير ضم أعضاء لهم أهمية كبيرة، ومن بينهم الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والمستشار أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على أهمية العمل بروح الفريق وبنهج مؤسسي، كما أبدى استعداده لتقديم كل الدعم والتعامل بطريق وثيقة للنهوض بالقطاع.

ولفت العناني، إلى تعيين الدكتور أنور العبد، نائبا لرئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والدكتور مجدى حسن، نائبا رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور سعد البدري، أمينا للصندوق.