"منتجي الدواجن" : 10 ملايين عامل مهددون بالتشرد نتيجة خسائر الصناعة

قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن هناك 10 ملايين عامل مهددون بالتشرد نتيجة الخسائر المستمرة التى تتعرض لها الصناعة، بالإضافة لخروج صغار المربين من المنظومة نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار فيها بسبب الخسائر المستمرة التى يتعرضون لها وتهديدهم بالسجن مع عدم وجود جهة لديها القدرة على الدفاع عنهم والسعى لحمايتهم أو توفير الإمكانيات التى تساعدهم على تطوير مزارعهم للقدرة على الاستمرار فى الصناعة، حيث يمثلون النسبة الأكبر، مؤكداً دخول كيانات جديدة بالسوق بالرغم من الخسائر المستمرة نتيجة لخروج صغار المربين منها. وأوضح «الشافعى» أن فرق التكلفة بين مصر والبرازيل 30% لذا لا بد من فرض رسوم جمركية 30.5% على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلى وتشجيع التصدير، بالإضافة لإبرام التعاقدات على الكميات المطلوبة من الداخل، والعمل على تشجيع زراعة الذرة الصفراء حتى يتسنى لهم انخفاض أسعار الأعلاف، مطالباً بضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية توضح حجم المزارع الموجودة وحجم الإنتاج وحجم الاستثمارات بالصناعة، بالإضافة إلى وجود خريطة وبائية تحدد الأمراض الموجودة والأماكن الموجودة بها، وتوفير كل الإمكانيات التى تسهم فى تشجيع الاستثمار، مؤكداً عدم وجود مطالب لهم سوى الحفاظ على الصناعة وغلق الاستيراد وتحديد سعر عادل شهرياً للكميات المطلوبة، والحفاظ على صغار المربين.