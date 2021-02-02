«أعوام نجيب محفوظ».. طفولة أديب نوبل في كتاب جديد لمحمد شعير

يصدر الكاتب محمد شعير، خلال أيام، كتابه الجديد «أعوام نجيب محفوظ: البدايات والنهايات» عن دار الشروق، ويتناول الكتاب سيرة طفولة أديب نوبل نجيب محفوظ، والتي اعتمد فيها المؤلف على مئات الوثائق والشهادات والنصوص المنشورة وغير المنشورة.

ومن أجواء الكتاب، قال شعير لـ«الوطن»: في عام 1962 خصصت مجلة الكاتب عددا عن نجيب محفوظ، تضمن العدد حوارا مطولا أجراه معه فؤاد دواره الذي سأله عن بداياته فى عالم الكتابة.. أجاب محفوظ: حين قرأت الأيام لطه حسين ألفت كراسة أو كتابا كما كنت أسميها وقتذاك أسميتها الأعوام.. ورويت فيها قصة حياتي على طريقة طه حسين. سأله دواره: أمازلت محتفظا بهذه الكراسة إلى اليوم؟ أجاب محفوظ: نعم، موجودة وإن كنت أحتاج إلى نبش كثير حتى أعثر عليها. فطلب منه دواره أن يحتفظ بها «سنحتاجها بلا ريب حينما ندرس أدبك الدراسة العلمية الواجبة».

يخوض محمد شعير رحلة بحث عن أعوام نجيب محفوظ أو سيرته الذاتية المفقودة حتى يعثر عليها، إنها المرة الأولى التي نجد أنفسنا فيها أمام نص السيرة كما كتبها محفوظ كسيرة، لن تتناثر في أعماله الأدبية. سيرة يتحدث فيها بلسان الصبي أحيانا، أو الفتى أحيانا أخرى كما فعل طه حسين في أيامه، ونواجه حكايات العفاريت والجن التي شكلت جزءا من خياله.