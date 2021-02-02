التصريح بدفن أم وابنها لقيا مصرعهما في انهيار غرفة منزل بالقناطر

صرح المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، بدفن ربة منزل وابنها بعد أن لقيا مصرعهما بحادث انهيار منزلهما، بمنطقة الخرس بأبوالغيط بالقناطر الخيرية، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما طلبت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها.

وأسفر الحادث عن مصرع الأم وتدعى «قوت القلوب.م.م»، ونجلها «محمد.ا.ا»، وجرى التحفظ على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة ومناظرتهما من الطب الشرعي والتصريح بدفنهما والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله عن الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ بالواقعة.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عامًا، والابن 28 عامًا، وإصابة الزوج 71 عامًا، بعد سقوط جزء من سقف معروش بالخشب على الغرفة التي كانوا متواجدين فيها فجر اليوم، حيث إن البيت قديم ومبني بالطوب الفلاحي وفي منطقة نائية بمنطقة الخرس التابعة لمركز القناطر الخيرية.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل، موضحًا أن العقار قديم ومبني بالطوب اللبن، معروش بالخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التي كان يتواجد بها الأب والأم والأب.

وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المنزل بالكامل لم ينهار منه شيئا، وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الأسرة فقط هى التي انهارت، وجارى فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وإمكانية إصدار قرار إزالة.

وأضاف رئيس المدينة أن النيابة قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وطلبت تحريات المباحث ومناظرة الجثتين والتصريح بالدفن عقب ذلك.