أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ومرافق الخدمات والقطاعات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمدة 3 أيام قادمة، اعتبارًا من غد الأربعاء 3 فبراير وحتى يوم الجمعة 5 فبراير، وتوقعات بحدوث نشاط للرياح وسقوط أمطار من متوسطة إلى عزيرة على بعض المناطق.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، وتكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقطاعات، للتأكد من جاهزيتها والتأكد من سلامة مخرات السيول ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

كما أمر المحافظ بتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، والتأكد من تجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات للطقس، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارىء بكل التخصصات «المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها».

وناشد المحافظ جموع المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين حال سقوط أي أمطار حرصًا على سلامتهم، وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء، وأخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن غرفة الأزمات الكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث، وتتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.