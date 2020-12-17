ميناء دمياط يواجه سوء الأحوال الجوية بلجنة طوارئ

وجه اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة بالتعامل الفوري والسريع وعلى مدار الساعة لتصريف مياه الأمطار من كافة المناطق بالميناء.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة قد وجه مسبقاً بعمل المراجعات الدقيقة لقياس كفاءة شبكة تصريف الأمطار ومحطات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية كافة المعدات، حيث نجحت جهود اللجنة في مواجهة الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية باستخدام المعدات الخاصة بالهيئة والعمالة المدربة وجهود الإدارات المختصة.

وفي وقت سابق، شارك اللواء بحري أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في فعاليات الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا «Trans MEA 2020»، الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء.

وأوضح اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، أن هيئة ميناء دمياط كانت في مقدمة المشاركين ضمن جناح وزارة النقل، حيث تم عرض وسائل توضيحية وفيلما دعائياً تناول أهم المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة بالميناء/ والتي حازت اهتمام الحضور من الخبراء والمتخصصين والشركات العاملة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

وعلى هامش المعرض، شارك رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في عدد من الندوات التي ناقشت تطور مشروعات النقل والطرق البري،ة وكان أهمها ندوة بعنوان «دور الموانئ المصرية كبوابة للتجارة العالمية»، بحضور الفريق مهندس وزير النقل، ووزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

وتحدث «عوض» إلى نجاح الهيئة في الربط الشبكي مع المجتمع المينائي ومعظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء، بالإضافة إلى تغطية الميناء بشبكة مغلقة «APN-Network» بتكنولوجيا «4G».