إغلاق 4 موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائى السويس والزيتيات، اليوم، لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت سرعتها 20 عقدة جنوبية، فضلا عن ارتفاع أمواج البحر إلى ٣ أمتار.

وشدد اللواء بحري أشرف عبد المنعم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة متابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفي السياق، تم إغلاق مينائى السخنة والأدبية التابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسبب سوء الأحوال الجوية، وناشد بكري أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، الصيادين توخي الحذر بسبب العواصف الترابية، واللجؤ الي أقرب ميناء والرسو فيه لحين تحسن الأحوال الجوية.