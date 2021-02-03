لطلاب الإعدادية.. مصادر المذاكرة المتاحة قبل امتحانات نصف العام

ينتظر أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة الحالية إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في يوم 14 من الشهر الجاري عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تأجلت امتحانات الفصل الدراسي بسبب انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد منظومة الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين أو مشرفين، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام في 20 فبراير الجاري.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أنه سوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة سواء بامتحانات نصف العام أو شكل الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في يوم 14 فبراير، نافيا كل ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها مجرد شائعات واجتهادات.

المنصات والمصادر المتاحة لطلاب الشهادة الإعدادية

«الوطن» تستعرض أبرز المصادر والمنصات التي يمكن من خلالها طلاب الشهادة الإعدادية في المذاكرة والمراجعة قبل امتحانات نصف العام.

1 - وسيلة التعلم الأساسية هي قناة «مدرستنا 1».

2 - منصة ذاكر، من بنك المعرفة المصري ويمكن الدخول إليها من خلال الضغط هنا.

3 - منصة البث المباشر، ويمكن المذاكرة من خلالها من خلال الضغط هنا.

4 - منصة إدمودو، ويمكن التعلم عن طريق إدمودو من خلال الضغط هنا.

5 - منصة حصص مصر، يمكن الوصول إلى تلك المنصة من خلال الضغط هنا.

وزير التعليم ينصح الطلاب بالمذاكرة جيدا

وفي نفس السياق، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نصح الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة بالتعلم والمذاكرة جيدا من أجل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما أكد عدم صحة ما يتردد حول إلغاء الإمتحانات او تأجيلها لشهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنها مجرد شائعات غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم.