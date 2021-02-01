نائب وزير التعليم العالي يزور جامعة العريش ويتفقد المشروعات التنموية

استقبل الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، الدكتور أنور إسماعيل، نائب وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، بمقر الجامعة، بحضور عدد من أساتذة التدريس وهيئة المشروعات التنموية بالجامعة.

ونفذ رئيس الجامعة جولة تفقدية على المشروعات التنموية داخل الجامعة، لإطلاع نائب رئيس التعليم العالي والوفد المرافق على آخر التطورات التنموية، التي تجريها الجامعة، من حيث المباني والإنشاءات الجديدة، وأيضا للمزارع الداجنة والأسماك وأشجار الزيتون وعنابر الأرانب، والأحواض السمكية الصغيرة الجديدة، وأهم ما وصلت إليه الجامعة من تطورات علمية وعملية على جميع المستويات.

وقال الدكتور سعيد لافي، إن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع الجامعات الأخرى لتنمية شمال سيناء، وفتحت بالفعل أقساما جديدة في جامعة العريش، منها كلية الطب البشري، التي سوف تكون جاهزة العام المقبل، والطب البيطرى، وأيضا التنسيق التام في نشر الثقافة التنموية، من خلال المعهد العالى للدراسات العليا التنموية، ومقره الخربة، غرب بئر العبد، وأيضا كلية المصائد البحرية والاستزراع السمكي، التي تعد نقلة تنموية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف «لافي» أن هناك خطة تطوير أخرى سوف تشهدها جامعة العريش، بالتنسيق مع المحافظة، هي زيادة رقعة المشروعات التنموية والإنشاءات على أرض شمال سيناء.

وكانت جامعة العريش قد وافقت على الطلب المقدم من نواب شمال سيناء، على إنشاء 3 كليات تابعة للجامعة بمدينة بئر العبد، خلال الاجتماع الذي ضم هيئة التدريس ونواب بئر العبد بمقر معهد الخربة للدراسات العليا.

بدوره أثنى نائب وزير التعليم العالي على دور الجامعة والإنشاءات التي تجري، مؤكدا نقل الصورة كاملة للوزارة، والعمل على مساعدة الجامعة في إتمام المشروعات التنموية والعلمية، وفتح الأقسام الأخرى المقترحة.