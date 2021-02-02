التعليم: إتاحة بريد إلكتروني موحد لـ20 مليون طالب خلال 2020

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها أتاحت بريد إلكتروني موحد، مع Microsoft office، وذلك إلى 20 طالب على مستوى محافظات الجمهورية، خلال العام الماضي 2020.

وأكدت «التعليم» في تقرير لها، أنها عملت على توفير الكثير من المنصات التعليمية، إلى جانب بنك المعرفة المصري، من أجل الاستمرار في عملية خلال العام الماضي في ظل انتشار فيروس كورونا مع أيضا قرار تعطيل الدراسة داخل المدارس في منتصف شهر مارس من عام 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم إطلاق العديد من المنصات على شبكة الإنترنت خلال العام الماضي والتي يأتي من أبرزها منصة الحصص الإلكترونية، ومنصة ذاكر، ومنصة إدمودو، بالإضافة إلى منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.

قناة وزارة التربية والتعليم على «يوتيوب»

وأشارت «التعليم» إلى أنه تم إطلاق قناتي مدرستنا 1 ومدرستنا 2، بالإضافة إلى قناة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي قناة خصصتها الوزارة من أجل بث الحصص التعليمية لمختلف المراحل والسنوات الدراسية.

وفي سياق آخر تدور أزمة جديدة خلال الفترة الحالية داخل المدارس الخاصة بين كلا أولياء أمور الطلاب وبين أصحاب المدارس، بسبب القسط الثاني من مصروفات المدرسة من العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويطالب أولياء الأمور من أصحاب المدارس الخاصة بالانتظار حتى بدء الفصل الدراسي الثاني، أو تقسيط وتخفيض المبالغ المستحقة على أولياء الأمور من إجمالي قيمة المصروفات.

وأكد عدد من أولياء الأمور إن أصحاب المدارس الخاصة يضغطون عليهم بطرق مختلفة منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي من أجل الانتهاء من تحصيل القسط الأخير من المصروفات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والذي سوف يعلن عن تفاصيله الكاملة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في يوم 14 من شهر فبراير الحالي.