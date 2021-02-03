«الصحة» تحذر السيدات من سكر الحمل.. وتوضح طرق الوقاية منه

حذرت وزارة الصحة والسكان السيدات من سكر الحمل، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الصحة العامة للمواطنين وتقديم روشتة علاجية بسيطة لها بشكل يومي.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها شكر الحمل من الممكن أن يظهر للسيدات الحوامل غير المصابات بداء السكري، لافتة إلى أن 50% من السيدات اللاتي تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثاني.

سكر الحمل لا يوجد له أعراض

وتابعت الوزارة أن سكر الحمل لا يوجد له أعراض ومن الضروري إجراء تحليل معدل السكر في الدم مبكرا أثناء الحمل.

وأضافت الوزارة أن الإصابة بسكر الدم يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل وقد يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط عادة ما يختفي سكر الحمل بعد ولادة الطفل.

لا بد من الحفاظ على اللياقة البدنية

وأكدت الوزارة أنه للوقاية من سكر الحمل لا بد من الحفاظ على فقدان الوزن الزائد وممارسة النشاط البدني بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ مليون و183 ألفا و477 سيدة بالمجان، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن خطة الدولة لخفض الزيادة السكانية، وقالت الوزارة أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية.

ودشنت الوزارة مجموعة من الحملات التوعوية وقوافل الصحة الإنجابية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك تغطية المناطق النائية والأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد زيارات المنتفعات للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بلغ أكثر من 21 مليون زيارة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع درجات الاستعداد القصوي علي مستوي محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من اي فيروسات معدية.