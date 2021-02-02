منهم أصحاب الغسيل الكلوي.. «الصحة» توضح مستحقي الحصول على لقاح كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستبدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة خلال نصف الشهر الجاري وفتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا.

أصحاب مرض الفشل الكلوي والأورام لهم الأولوية في الحصول على لقاح

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضى الغسيل الكلوي والأورام ومرضى القلب والأوعية الدموية لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.

100 مليون صحة كلمة السر في الوصول إلى أصحاب الأمراض المزمنة

وأضافت: «الوزارة ستعتمد على قاعدة البيانات التي وفرتها حملة 100 مليون صحة في الوصول إلى أصحاب الأمراض المزمنة في المستشفيات»، لافتة إلا أن هؤلاء الأشخاص سيتلقون اللقاح داخل المستشفيات خاصة مرضى الغسيل الكلوي والأورام.

المواطنين سيحصلون على اللقاح من خلال 34 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر أن المواطنين سيحصلون على اللقاح داخل المراكز التي تم الإعلان عنها، مشيرة إلى أنهم 34 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية وبهم أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين وشرح آلية التطعيم وغرف للمتابعة الخاصة بهم، وشدد المصدر على أن المواطن لن يحصل على اللقاح في أكثر من مركز «المركز المخصص له هو الذي سيتلقي اللقاح فيه، الجرعتين يفضل بينهما 21 يوما وتتم المتابعة تليفونيا حتى نتجنب ظهور أي أعراض جانبية للفيروس».

وأوضح المصدر أنه يمكن أن يتم تأجيل فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا؛ ليس خطأ من الوزارة ولكن رغبة في فتح الموقع في نفس الوقت الذي نتأكد فيه أن هناك وفره في اللقاحات، مؤكدا على أن مصر ستمتلك وفرة في اللقاحات بداية من نهاية شهر فبراير وحتى شهر مايو.