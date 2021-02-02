«الصحة» تحذر من سوء استخدام مضادات التجلط: «مش كل مريض كورونا محتاجها»

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن بروتوكولات علاج كورونا، المحددة من قبل وزارة الصحة، تحتوي على مضادات لتجلط، ولكن هذا لا يعني أن كل مريض كورونا يجب أن يأخذ أدوية للتجلط، منبهة أنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة، هناك سوء استخدام لكل الأدوية المتواجدة ببروتوكول علاج كورونا، مشددة أنه للأسف أيضا هناك أخطاء من بعض الأطباء «وسوء كتابة للأدوية».

وأضافت «العسال»، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، أن أدوية مضادات التجلط، من الأدوية التي يسأ استخدامها بصورة شديدة في الفترة الأخيرة، بالأخص بعد بروتوكول علاج كورونا الأخير، الذي حددته وزراه الصحة بشهر نوفمبر الماضي.

بروتوكول علاج كورونا مفصل وفقا لحالة المرض

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أنه حين وضع بروتوكول علاج كورنا منذ مارس الماضي، تم تقسيم حالات الإصابة بكورونا وتصنيفها إلى حالة بسيطة ومتوسطة وحرجة، وكل حالة محدد لها بروتوكول علاج مفصل لوضعها.

وتابعت: «ومينفعشي حالة تبقى بسيطة أديها العلاج المحدد للحالات الحرجة»، فهذا يسبب مضاعفات ومشاكل من الأدوية، ولن يساعد في علاج الحالة البسيطة.

وشددت أن بروتوكول العلاج المحدد، ثبت نجاحه بشكل كبير في التعامل مع مرض كورونا، ولكن للأسف هذا النجاح والفاعلية، جعل البعض يأخذ كل الأدوية المتواجدة بالبرتوكول، ويعطوها لكل مريض كورونا أيا كانت حالته.

تنتقد بروتوكولات العلاج التي يحددها الصيادلة والأطباء غير المتخصصون

وانتقدت «العسال» ما يحدث الآن من البعض، قائلة: «كل واحد بقى بيكتب بروتوكول، الصيدلي والطبيب غير المتخصص في المرض»، مؤكدة على احترامها لكل الأطباء، لكن في نفس الوقت لا يجوز أن تجد طبيب أمراض نسا، يحدد علاج لمريض كوفيد، فكل طبيب له تخصصه ويجب أن يركز على تخصصه فقط.