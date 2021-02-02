بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب اليوم، 10 اشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق سوهاج دار السلام الزراعي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث مع الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي، انتقلت قوات مركز شرطة دار السلام.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى.

نتج عن الحادث إصابة كل من معتصم رفعت، 12 سنة، جومانا حاتم، 13 سنة، آيه رفعت، 15 سنة، أحمد شوقي، 33 سنة، تفاحة أبوبكر، 6 سنوات، ياسر فوزي، 6 سنوات، عمرو ناجح، 18 سنة، إسعاد سمير، 17 سنة، نعيمة أبوبكر، 50 سنة، سمير إبراهيم، 65 سنة، يقيمون قرية أولاد يحيى مركز دار السلام، مصابين بجروح وكسور متفرقة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.