شهادة جديدة بحق لقاح سبوتنيك الروسي: فعال بنسبة 91.6% ضد كورونا

أظهرت نتائج نشرتها مجلة ذي لانسيت الطبية المرموقة، الثلاثاء، وصدق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح سبوتنك في الروسي، الذي اتهمت موسكو بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91.6% ضد كوفيد 19 المصحوب بعوارض.

وقال أخصائيان بريطانيان، هما البروفسور إيان جونز وبولي روي، في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت، إن النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه اللقاح، مما يعني أن لقاحا إضافيا يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير صندوق الثروة السيادية الروسي، قوله إن موسكو ستكون قادرة على تطعيم 700 مليون شخص بلقاح سبوتنك في هذا العام.

ووفقا لموقع الشركة المنتجة للقاح، فإن سبوتنيك V هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان. وهو مصنف حالياً ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل عشرة لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الانتاج الموسع. وقد تم تسجيله في 16 دولة.

ويشارك أكثر من 31000 متطوع في الدراسة السريرية التي تجرى بعد تسجيل لقاح سبوتنيك V في روسيا.

ويجرى الطور الثالث من الدراسات السريرية للقاح سبوتنيك V في الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروس.

وسبوتنيك V هو واحد من ثلاثة لقاحات في العالم تزيد فعاليتها عن 90%. وتم احتساب فعالية اللقاح عند مستوى 91.6% بالاستناد إلى بيانات 19866 متطوعاً تلقوا الحقنتين الأولى والثانية من لقاح سبوتنيك V أو الدواء الوهمي.

ويمكن حفظ اللقاح بشكله المجفف في درجة حرارة تتراوح بين +2 و +8 مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة في جميع أنحاء العالم.

وقد تقدمت أكثر من 50 دولة بطلبات لتطعيم أكثر من 1.2 مليار شخص بلقاح سبوتنيك V.

وسمي اللقاح نسبة إلى اسم أول قمر صناعي سوفييتي، وقد أعطى إطلاق سبوتنيك -1 في عام 1957 دفعة جديدة لأبحاث الفضاء حول العالم.