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حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأربعاء 03 فبراير 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الالتزام بالحيادية في الحكم على الموضوعات المختلفة، كما أنه بعيد تماما عن التطرف في الآراء الهاصة به، وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لبرج الميزان، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

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