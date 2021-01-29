حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان اجتماعي يساعد الناس على المصالحة وإزالة الكره والخلافات بينهم، وذكي لكنه يتخبط أحيانًا في مزاج مشوش، ولا يتخذ قرارته إلا بعد التماسها ودراستها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر.. لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.