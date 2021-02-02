طفرة غير مسبوقة في الإيرادات.. «الأوقاف» تستعرض جهودها

عرضت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي ملخص بجهودها في تعظيم عائدات هيئة الأوقاف المصرية، وذلك خلال خطتها ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018-2022»، والتي تناولها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ووضحت الوزارة جهودها في نقاط نستعرضها في التقرير التالي..

في مجال الإيرادات وتعظيم عوائد الاستثمار

1. حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة كبيرة في الإيرادات من العام المالي 2013-2014م بقيمة 564,990,021 جنيهًا ، لتصل في العام المالي 2019-2020م إلى 1,546,659,340، بزيادة قدرها 981,669,319 جنيهًا، بنسبة بلغت 173%.

3. حققت هيئة الأوقاف المصرية نموًّا بنسبة 20,6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021م بإيرادات بلغت 801,518,716 جنيهًا، بزيادة قدرها 136,763,029 جنيهًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

4. حققت هيئة الأوقاف المصرية إجمالي إيرادات خلال الـ 7 أشهر من العام الحالي 2020-2021م بلغت 946,041,432 جنيهًا، بزيادة 162,726,253 جنيهًا عن العام الماضي بنسبة 20,8%.

تعظيم إيرادات صناديق النذور واللجنة العليا للخدمات

١. بلغ إجمالي إيرادات صناديق النذور 121,616,586 جنيهًا.

٢. بلغ إجمالي إيرادات اللجنة العليا للخدمات 170,984,734 جنيهًا.

في مجال صيانة الوقف والحفاظ عليه

1. إصدار أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا، بهدف حصر جميع أملاك الأوقاف في جميع محافظات الجمهورية، ما يسهم في تسعير الأراضي بسعر عادل.

2. استلام بلاغات وضع يد بما قيمته 7,094,529,565 جنيهًا.

3. إشهاد أوقافات جديدة بما قيمته 44,034,705 جنيه.

في مجال المشروعات الاستثمارية

1. بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها 16683 وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت 2,048,348,497 جنيهًا، منها 14618 وحدة إسكان، وعدد 2065 وحدة تجارية وخدمية.