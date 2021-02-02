مباحث بيلا تكثف جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة في مصرف

تكثف مباحث مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، من جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مسنة داخل مصرف، خلال عملية تطهيره بنطاق المركز، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

وكان عدد من العاملين بمنطقة الري، عثروا على جثمان سيدة مسنة خلال تطهير مصرف « كتشنر»، أمام نطاق قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وجرى إخطار الشرطة، حيث توجهت قوة إلى هناك وجرى نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعدما انتشلته « كراكة» تكريك خلال عملية تطهير المصرف.

وتلقى اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة جرى انتشالها من مصرف كوتشنر بالقرب من طريق الكراكات دخميس بنطاق دائرة المركز.

كلف مدير الأمن، اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، ببحث ملابسات الواقعة، وانتقل عدد من ضباط المركز على رأسهم رئيس المباحث، لموقع البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لـ «ع. أ. ع»، مسنة تبلغ 65 عاما، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وكشف ملابساتها والعرض على النيابة، مع تقرير الطب الشرعي.