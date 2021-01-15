تعرف على شكل امتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد الإعلان عن موعدها

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد مبكراً لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2020-2021، حيث أتاحت الأحد الماضي تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، فى إطار الاستعدادات لعقد الامتحانات في 19 يونيو المقبل، باللجان بالمدارس وسط مراقبة كاملة، وتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا، لحماية الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان من أى مكروه.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، مؤكدا أنه سيكون مختلفا، حيث سيتم عقده لأول مرة إلكترونيا وسيتم وضع نحو 4 نماذج من الامتحانات في كل مادة، تعتمد جميع أسئلتها على الابتكار والفهم وليس الحفظ والتلقين، بمعنى أن كل لجنة من الممكن جميع طلابها يمتحنون في نماذج امتحانات مختلفة، وذلك لمواجهة الغش الجماعي داخل اللجان وأيضاً الغش الإلكتروني، عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه لأول مرة سيتم تصحيح إجابات طلاب الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتاً إلى أن كل طالب سيحصل على الدرجات التى يستحقها، موضحاً أن الوزارة ستنفذ خطة العام الماضي في تأمين امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى تشديد الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ونوه المصدر، إلى أنه في حال استمر فيروس كورونا، سيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان لحماية الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيتم قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، كما سيتم تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، موضحاً أنه ستكون هناك تعليمات صارمة بضرورة ارتداء الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان الكمامات الطبية داخل اللجان وطوال مدة الامتحان وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب المصدر، جميع طلاب الثانوية العامة والذين سيؤدون الامتحانات العام الدراسي الحالى، أنه في حال وجود أي أخطاء في البيانات الخاصة والتى أدخلها الطالب، عليه التوجه لوحدة المعلومات التابعة للمدرس الذى يدرس بها الطلاب لإدخال التعديلات على البيانات، أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

وأردف المصدر، إلى أنه سيتم طباعة أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب في شهر مايو المقبل، على أن يتم توزيعها على الطلاب في 20 مايو، وسيتم تعقيم جميع اللجان على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والطالبات والمراقبين والمشرفين والقائمين على العملية الامتحانية.