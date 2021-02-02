نائب يطالب باستغلال أرض «الأوقاف» لبناء مدارس ومشروعات زراعية

قال النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إنه طالب بإقامة مدراس تعليمية ومشروعات زراعية على أراضي وزارة الأوقاف بمركز ميت غمر، لافتا إلى أنه ناقش وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس النواب، بخصوص البيوت المقامة على أراضي وزارة الأوقاف منذ عشرات السنوات بقرى مركز ومدينة ميت غمر.

وأضاف «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أصحاب تلك البيوت مزارعين ومواطنين بسطاء، يفكرون حاليا في هدم وبناء تلك البيوت بشكل جديد، وحين يذهبون لوزارة الأوقاف بغرض شراء هذه الأرض، حتى يصححون وضعهم القانوني، يفاجؤون بأسعار مرتفعة للغاية تصل في بعض الأحيان إلى 10 ألف جنيه للمتر الواحد.

أسعار بيع وإيجار أراضي الأوقاف بميت غمر مرتفعة للغاية

وتابع عضو مجلس النواب: «هذه الأسعار لا تناسب حالة هؤلاء الفلاحين ووضعهم المادي»، معلنا أنه شعر بتجاوب الوزير في هذا الملف، مؤكدا أن الوزارة ستبدأ في دراسته.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاب رفعت سعر إيجار الأراضي الخاص بها لأكثر من 14 ألف جنيه للفدان، متعجبا من ذلك، ومنبها أنه كان يجب النظر أولا لما تحققه الأراضي الزراعي من عائد على الفلاح أولا، مصرحا بأنه في نفس التوقيت سعر إيجار الفدان الواحد بعيدا عن أرض الأوقاف بنفس المركز، لا يتخطى حاجز الـ11 ألف جنيه.

مرتبات أئمة المساجد لا تناسب دورهم الهام في المجتمع

وعن مرتبات أئمة المساجد، وعمال وزارة الأوقاف المختصين برعاية وتنظيف المساجد والاهتمام بها، أكد أن الأئمة هم من يبنون المجتمع، مشيرا إلى أن المجتمع يُبنى على الدين ثم القيم الأخلاقية، ورغم ذلك لا يحصل الأئمة على مرتبات كافية تناسب دورهم المهم في المجتمع.

وشدد أن الوزير كان متجاوبا مع كل الأسئلة والملفات التي عُرضت عليه، وأعلن أن الكثير من تلك الملفات تُدرس الآن.