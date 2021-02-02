عاجل.. المرور تدفع بخدمات لتسيير حركة السيارات بعد كسر ماسورة «المحور»

قالت مصادر أمنية، إن فرق الصيانة التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب، تواصل أعمال الإصلاح في ماسورة مياه انفجرت، بالقرب من ميدان جهينة بأكتوبر، وأن إدارة مرور الجيزة، دفعت بخدمات أمنية مرورية، لتسيير حركة السيارات والتخفيف من حالة الزحام الشديد، على طريق محور 26 يوليو، عن طريق تسيير السيارات في طرق بديلة.

غلق طريق المحور

وأضافت المصادر، أن إدارة مرور الجيزة، اضطرت لغلق المحور من ميدان جهينة حتى «هايبر وان»، لحين انتهاء أعمال الصيانة وتصليح ماسورة المياه المنفجرة في الطريق، وتسبب انفجار الماسورة، في تراكم كمية كبيرة من المياه على الطريق، لكن فرق الصيانة تسحبها وتتخلص منها في الصحراء بجانب الطريق.