انخفاض أسعار الذهب بنهاية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير الجاري، بقيمة تقدر بـ7 جنيهات، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على السوق المصرية ومحلات الصاغة، وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال العام الماضي، حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير، في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 923 و926 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 808 و810 جنيهات.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و694 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6464 إلى 6580 جنيهًا.

أسعار المعادن الأخرى

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب زيادة نحو 0.1% لتبلغ عند التسوية 1855.20 دولار للأوقية، كما ارتفع مؤشر الدولار 0.2%، ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على زيادة جاذبية الذهب، بينما تؤثر سلبا على العملة الخضراء، كما انخفضت الفضة 0.2% إلى 25.34 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.05% الى 1098.00 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.76% إلى 2235.10 دولار للأوقية.