ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 1-2-2021

تغيرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين في محلات الصاغة، وسجلت ارتفاعا مقارنة بالأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم، وأمس، وشهد المعدن الأصفر استقرارًا في الأسعار، مساء أمس.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لنهاية تعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24، تراوح بين 930 إلى 933 جنيها.

سعر الذهب عيار 21، تراوح بين 814، 816 جنيها.

الذهب عيار 18 سجل 698 إلى 699 جنيها.

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

وكانت أسعار الذهب سجلت في بداية تعاملات اليوم أسعار مختلفة عن نهايته.

فتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 926 و928 جنيهًا.

وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 810 و812 جنيها.

وتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 694 و696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم 6512 و6528 جنيهًا.

بعدما تراوح سعره في بداية تعاملات اليوم الإثنين، بالبورصات العالمية بين 6480 و6496 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

تراوح سعر كيلو الذهب 930286 و932571 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الذهب في بداية تعاملات اليوم بين 925714 و928000 جنيه.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة في نهاية تعاملات اليوم بين 28932 و29003 جنيهات.

بينما تراوح سعر الأونصة في بداية تعاملات اليوم بين 28754 و 28825 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الإثنين، الموافق 1 فبراير، 943.49 جنيها، و60 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 825.94 جنيها، و52.37 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 707.75 جنيهات، و45 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.