أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 فبراير 2021: يرتفع 9 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، ارتفاعا بقيمة 9 جنيهات عقب استقرار استمر يومين.

ويذكر أن الذهب عانى من التذبذب السعري خلال شهر يناير الماضي، إلا أن الارتفاع كان سيد الموقف بنحو 43 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 نحو 943 جنيها، مقابل 934 جنيها أمس، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 815 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 707 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و605 جنيه في أسواق المال.

ووصف نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، ارتفاع الذهب بـ«غير المقلق»، مؤكدا أنه «سيواصل التذبذب في حدود 10 جنيهات ارتفاعا أو انخفاضا إلى أن يستقر».

وأرجع «نجيب» أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى ارتفاع نسب التضخم، وعجز موازنة عدد كبير من الدول، وتراجع الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة، وكذلك زيادة المعروض النقدي وهو ما يفقد قيمتها مقابل الذهب الذي سيظل الأكثر مكسبا بالمقارنة بالأسهم والعقارات وغيرها من الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس سينعكس سلبا على عمليات البيع والشراء بسبب المصنعية، لأن مكسب تجارة المصنعية عبارة عن تكلفة الصناعة ومكسب المصنع وتاجر الجملة وتاجر القطاعي، فأصبح إنتاج المصنع غير ذى قبل، وبالتالي تأثر المكسب سلبا نتيجة الارتفاع العالمي للذهب، بجانب ثبات رأس المال وتراجع السيولة.